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«Он был болен давно». Психиатр заявил о расстройстве у керченского стрелка
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«Он был болен давно». Психиатр заявил о расстройстве у керченского стрелка 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Психиатр-криминалист в эфире НСН рассказал, что родным нужно было проанализировать поведение молодого человека и обратиться к специалистам.
Следователи допросили отца устроившего стрельбу и взрыв в керченском колледже Владислава Рослякова. Им удалось выяснить, что молодой человек был сложным в общении, не имел друзей и увлекался компьютерными играми, а также оружием. В то же время, как подчеркнул отец, студент выпускного курса колледжа не проявлял агрессию и был воспитанным, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН заявил, что нападавший Росляков давно страдал психическим заболеванием.
«Я бы задал вопросы с другой стороны. Причина преступления не в том, что он стал замкнутым и потерял друзей. Это говорит о наличии у него психического расстройства. Какого, я пока не буду говорить, но предположения есть. Твёрдо могу сказать, что он болен давно и, к сожалению, в семьях должны видеть такое начало болезни, когда он потихоньку отходит от всех. Его нельзя ругать. Психические расстройства начинаются с самых обычных вещей: он стал задумчивым, отошёл от друзей», — пояснил эксперт.
Психолог: Мы никогда не узнаем причину трагедии в Керчи По словам Михаила Виноградова, родителям нужно было показать его психологу или психиатру.
«Как студент он мог идти довольно ровно. Он мог хорошо отвечать на занятиях, как самый обычный студент, а то, что нарастало (имеется в виду отсутствие друзей, сложности в общении — прим. НСН), должно было быть тщательно проанализировано родителями. Но часто когда мы говорим, что надо пойти к психиатру, в крайнем случае — к психологу, все начинали говорить, что были люди, которых объявляли психически больными», — отметил собеседник НСН.
Напомним, в результате инцидента в Политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек. У большинства из них обнаружены огнестрельные ранения. Также в библиотеке на втором этаже было обнаружено тело самого нападавшего. Известно, что он пришёл в учебное заведение, пронёс в столовую самодельное взрывное устройство, которое привёл в действие на большой перемене, после чего открыл огонь по людям. Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН предположил, что установить причины произошедшего не получится.
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