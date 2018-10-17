Ещё
Продолжительность жизни в мире вырастет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продолжительность жизни в мире вырастет к 2040 году на 52 месяца 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
К 2040 угоду глобальная продолжительность жизни человечества увеличится на 4,4 года.
Опубликованное авторитетным научным журналам Advanced во вторник исследование изучило 250 причин смерти между 1990 и 2016 годами в 195 странах, на основе чего и было сделано предсказание о здоровье человечества в период с 2017 по 2040 годы. Этот прогноз предсказывает увеличение глобальный продолжительности жизни в среднем на 4,4 года.
Исследователи обнаружили, что здоровье людей в большинстве случаев улучшится к 2040 году. Однако для ситуации по 36 расстройствам и заболеваниям прогноз пока безрадостный.
Глобальные диспропорции в выживаемости населения сохранятся и даже будут увеличиваться из-за разницы в экономическом положении стран. Ученые также прогнозируют рост смертей от диабета, хронических болезней почек, рака лёгких и ожирения.
ИД «Собеседник»: последние новости
Ученые приблизились к созданию метода восстановления слуха "На всех не хватит"? Что случилось с импортными вакцинами от гриппа К старческому слабоумию приводят "грамматические ошибки" в ДНК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная опасность курящих мужчин4
Названо главное условие продления жизни30
В США началась эпидемия опасной загадочной болезни17
Как не допустить появления меланомы
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
06:12
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Новости
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
00:44
Осеннее обострение: что ломает психику людей
Болезни и лекарства
10:24
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных
Новости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение