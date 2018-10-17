Продолжительность жизни в мире вырастет к 2040 году на 52 месяца

К 2040 угоду глобальная продолжительность жизни человечества увеличится на 4,4 года.

Опубликованное авторитетным научным журналам Advanced во вторник исследование изучило 250 причин смерти между 1990 и 2016 годами в 195 странах, на основе чего и было сделано предсказание о здоровье человечества в период с 2017 по 2040 годы. Этот прогноз предсказывает увеличение глобальный продолжительности жизни в среднем на 4,4 года.

Исследователи обнаружили, что здоровье людей в большинстве случаев улучшится к 2040 году. Однако для ситуации по 36 расстройствам и заболеваниям прогноз пока безрадостный.

Глобальные диспропорции в выживаемости населения сохранятся и даже будут увеличиваться из-за разницы в экономическом положении стран. Ученые также прогнозируют рост смертей от диабета, хронических болезней почек, рака лёгких и ожирения.