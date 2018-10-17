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Роженицы все чаще выбирают кесарево сечение
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Роженицы все чаще выбирают кесарево сечение 

Аист на крыше 57 минут назад
Фото: Аист на крыше
По последним данным медицинской статистики, женщины по всему миру всё чаще предпочитают проводить кесарево сечение вместо естественных родов. В некоторых странах операцию выбирают более 50% рожениц, сообщает ТАСС.
Дошло до того, что акушеры называют пик популярности операции настоящей эпидемией. При этом чаще всего, считают медики, такой выбор оказывается следствием отсутствия доступа к качественной медицинской помощи.
Среди других наиболее частых причин для проведения операции — страх матери перед болевыми ощущениями, сопутствующими процессу естественных родов.
Что касается медицинской необходимости в операции, то она возникает лишь в 10-15% случаев. Все остальные случаи — это осознанный выбор молодых матерей.
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