Роженицы все чаще выбирают кесарево сечение

По последним данным медицинской статистики, женщины по всему миру всё чаще предпочитают проводить кесарево сечение вместо естественных родов. В некоторых странах операцию выбирают более 50% рожениц, сообщает ТАСС

Дошло до того, что акушеры называют пик популярности операции настоящей эпидемией. При этом чаще всего, считают медики, такой выбор оказывается следствием отсутствия доступа к качественной медицинской помощи.

Среди других наиболее частых причин для проведения операции — страх матери перед болевыми ощущениями, сопутствующими процессу естественных родов.

Что касается медицинской необходимости в операции, то она возникает лишь в 10-15% случаев. Все остальные случаи — это осознанный выбор молодых матерей.