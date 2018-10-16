Как от цвета глаз зависит ночное зрение

Увы, человек не может видеть в темноте так же, как кошка или сова, но некоторые предметы он все же различает, особенно если темнота не полная. Ночное зрение, как и дневное, у всех людей разное, и качество его зависит сразу от нескольких факторов.

Цвет глаз

Американские ученые провели ряд сложных экспериментов, в ходе которых выяснили, что ночное зрение тесно связано с цветом пигментированных клеток хроматофоров. У людей с голубыми или серыми глазами слой хроматофоров относительно тонкий и пигментирован очень слабо. Карие глаза имеют средний слой и умеренную пигментацию, а черные — толстый слой хроматофоров и интенсивную пигментацию. Эти пигментные слои расположены не только в радужке, но и по всей средней оболочке глаза и даже в глазном дне. Пигментный слой выполняет функцию щита и обуславливает специфические и индивидуальные реакции глаза на источник света, а значит в одинаковых условиях и при одинаковой освещённости радужка и сетчатка голубоглазого человека будут поглощать гораздо больше цвета, чем кареглазого. В ходе экспериментов, таким образом, было доказано, что люди со светлыми глазами способны лучше видеть в темноте, чем темноглазые. В качестве подтверждения этой версии можно привести мальчика из китайской провинции Дахуа. Нонг Юсуй родился с очень светлыми голубыми глазами, цвет которых нехарактерен не только для китайцев, но даже и для скандинавов. Голубоглазый ребенок был обследован в клинике, и оказалось, что он отлично видит в полной темноте. В ходе обследования ребенку предложили прочитать несколько текстов, не выходя из темной комнаты, и он отлично справился с заданием. Врачи считают, что причиной столь уникального зрения стало именно отсутствие защитного пигмента в сетчатке глаза. Мальчик имеет редкую врожденную патологию — лейкодермию, одним из проявлений которой как раз и является слабая пигментация.

Так что голубоглазым повезло — они могут видеть в темноте лучше, чем кареглазые.

Наличие/отсутствие проблем со зрением

Оказывается, даже небольшие отклонения в этой сфере ведут к тому, что человек начинает видеть в темноте гораздо хуже, чем при свете. Офтальмологи утверждают, что при физиологическом астигматизме, не требующем коррекции, способность к ночному видению сильно снижается. То же самое происходит при близорукости и дальнозоркости. Объясняется это просто — свет не попадает на сетчатку, которая не является идеально плоской, поскольку обволакивает заднюю поверхность глаза. При близорукости свет попадает не прямо на сетчатку, а где-то до нее, изображение становится размытым. При дальнозоркости, наоборот, свет падает за сетчатку. В обоих случаях, ее края оказываются не задействованными, и это существенно снижает способность видеть в темноте. Очки и линзы, кстати, могут только ухудшить ситуацию, поскольку часть и без того скудного света отражается от их поверхности, совсем не попадая в глаз. Кстати, способность видеть в темноте зависит не только от цвета глаз или проблем со зрением. На нее, как ни странно, влияет еще и половая принадлежность. Доказано, что женщины способны разглядеть в темноте больше мелких деталей, но в близком поле. Нередко дама за рулем ночью не может понять, по какой стороне дороги движется встречный автомобиль.

Мужчины же в темноте видят гораздо дальше, но поле их зрения значительно уже. Такое видение дает им возможность отлично ориентироваться на трассе в темное время суток.

Возможно, человек утратил способность видеть в темноте в ходе эволюции, когда исчезла необходимость добывать себе пропитание охотой, а ночное зрение могло спасти его от гибели в когтях хищников. Сегодня при необходимости передвижения в темноте мы с успехом пользуемся фонариками, а самые продвинутые — и вовсе приборами ночного видения, делающими ночь прозрачной.