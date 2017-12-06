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Инвалид скончался в больнице на Кубани из‐за халатности врачей

360tv.ru
Фото: 360tv.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти инвалида в Партизанской районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ.

По предварительной версии, 57-летний инвалид II группы в течение 2017 года много раз обращался за помощью в Партизанскую районную больницу (Краснодарский край). Житель села жаловался на плохое самочувствие. Врачи назначили ему курс лечения, мужчину неоднократно госпитализировали.

Тем не менее, в марте 2018 года пациент скончался от повторного инфаркта головного мозга. Представители Фонда обязательного медицинского страхования провели экспертизу. Они хотели выяснить, насколько качественную медицинскую помощь оказывали пациенту. Результаты показали, что мужчина скончался из-за халатности сотрудников больницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты проведут комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.

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