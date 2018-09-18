Количество аварий с участием диких животных увеличилось в Вологодской области

Количество ДТП с участием диких животных увеличилось на Вологодчине. Только за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано семь случаев столкновений с лосями. Практически все аварии произошли в ночное или сумеречное время.

С начала 2018 года в области зафиксировано 88 случаев столкновений автомобилей с крупными дикими животными. По-прежнему наиболее аварийными в этом отношении остаются федеральные трассы, особенно на территории Устюженского, Череповецкого, Вологодского, Грязовецкого и Сокольского районов. В это время года, движимые инстинктом, животные становятся менее осторожными и часто выходят на дороги. Такие аварии особенно опасны, поскольку масса взрослой особи может достигать полтонны веса, отмечают специалисты. Чтобы избежать аварии, прежде всего, необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Сотрудниками охотнадзора Вологодской области в ночное время организовано патрулирование особо опасных участков дорог.

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