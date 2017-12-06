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Самарцев зовут на типирование для вступления в регистр доноров костного мозга

Волга Ньюс
Фото: Подари жизнь

Акции организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн рублей. Государство на это денег не выделяет.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Проводящиеся акции призваны привлекать в регистр новых потенциальных доноров.

Сдать кровь на типирование можно до 23 сентября в медицинских офисах ИНВИТРО: в Самаре на ул. Мичурина, 76а (пн-пт 7:00–19:00, сб-вс 8:00–15:00) и в Тольятти на ул. Мира, 86 (пн-пт 6:30–19:00 сб-вс 8:00–15:00).

С собой необходимо взять паспорт.

Партнером акции выступает социальная сеть доноров крови DonorSearch.

Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В объединенной базе зарегистрировано 83,8 тыс. потенциальных доноров (из них 79,3 тыс. – доноры из 15 российских локальных регистров и 4,5 тыс. – доноры из Казахстана). Для сравнения: Международный регистр доноров костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) объединяет свыше 32,5 млн потенциальных доноров более чем из 100 донорских центров. Самые большие национальные регистры – в США и Германии (8,6 млн и 8,1 млн соответственно).

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