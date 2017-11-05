В крови активиста Верзилова не нашли подозрительных веществ
Фото: News.ru
В крови активиста Петра Верзилова не найдено никаких подозрительных веществ, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. В ночь на 13 сентября Верзилов был доставлен в больницу имени Бахрушиных, а затем в тяжелом состоянии он переведен в реанимацию НИИ им. Склифосовского.
Медики предполагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. Это предынсультное состояние.
По словам его девушки, Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда, который рассматривал административное дело против нее. Он проспал два часа, а, проснувшись, обнаружил, что теряет зрение; начались проблемы с речью и моторикой, ему стало трудно ходить. После этого его госпитализировали.
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