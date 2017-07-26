Одиночество провоцирует ощущение обособленности

Группа ученых из Чикагского университета выяснила, что одинокие люди испытывают потребность в установлении дистанции с членами общества. Соответствующее исследование опубликовано на официальном сайте журнала PLOS One.

Казалось бы: преодолеть чувство собственного одиночества не так сложно – для этого достаточно обзавестись знакомствами и поддерживать регулярную связь с новыми приятелями. Однако эксперименты, в которых приняли участие около 600 добровольцев, продемонстрировали несостоятельность этого утверждения.

Специалисты попросили обозначить момент, в который возникает опасность и дискомфорт от приближения другого человека в личное пространство. После этого ученые дали опросник, в котором необходимо было указать информацию о семейном положении, частоте депрессивного состояния, поле, возрасте и причинах социальной обособленности.

Результаты показали, что более одинокие люди не желают подпускать к себе близко даже членов семьи и партнеров, состоящих с ними в отношениях или браке.

Таким образом, наличие друзей или партнеров не защищает человека от одиночества. Оно же, в свою очередь, создает барьер на пути выстраивания межличностных контактов.

Недавно стал известен самый одинокий человек в мире. Им стал житель Бразилии, который почти все свое время посвящает охоте и выращиванию продуктов сельского хозяйства.

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