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С чем оказалось связано чувство одиночества

Индикатор
Фото: Индикатор

Люди, которые чувствуют себя одинокими, предпочитают отсаживаться подальше даже в компании близких друзей и членов семьи. Вероятно, дело в том, что комфортное для них расстояние больше, чем у тех, кто чувствует себя менее одинокими. К такому выводу пришли исследователи, изучив привычки нескольких сотен людей. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLoS One.

Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, почему некоторые люди стараются подойти или сесть поближе к собеседнику, а другие, наоборот, обычно держатся в стороне. Оказалось, что те люди, которые считают себя одинокими, в компании близких друзей или членов семьи скорее выберут место подальше ото всех. Авторы исследования связывают это с тем, что личное пространство, то есть расстояние, на котором не должно быть никого, чтобы чувствовать себя комфортно, у таких людей больше.

В исследовании приняли участие 600 человек. Эксперимент состоял из двух частей, каждый раз участники заполняли специально разработанный опросник. На первом этапе ученые не спрашивали, как часто участники общаются с людьми в обычной жизни. В результате оказалось, что чувство одиночества в среднем в два раза повышает вероятность того, что, находясь в компании, человек предпочтет встать подальше от всех людей.

Получив этот результат, ученые засомневались в адекватности эксперимента. Они провели повторное исследование, в этот раз учитывая уровень социальной активности участников. К удивлению авторов, это практически не сказалось на результатах. Чувствующие себя одиноко люди вряд ли сядут близко к друзьям и родственникам, независимо от того, насколько они общительны.

Авторы подчеркивают, что чувство одиночества может возникать и у очень общительных людей. Оно также не зависит от семейного статуса. Чтобы объяснить это явление, ученые применяют так называемую эволюционную модель одиночества, которую они же ранее и разработали. Согласно этой модели, чувство одиночества обостряет инстинкт самосохранения. Поэтому одинокие люди стараются сесть или встать подальше от других, даже самых близких, людей.

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