Решение о строительстве в «Сколково» испанской и двух французских клиник могут принять до конца года (интервью)

На территории Московского международного медицинского кластера (МММК) в «Сколково» открылась первая зарубежная клиника — филиал израильского госпиталя Hadassah. О том, как будет медицинский кластер развиваться в будущем, и какие клиники появятся еще на его территории, в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Чингизу Бурнашеву рассказал генеральный директор Фонда МММК Михаил Югай.

Ч. Бурнашев (Ч. Б.): Мы сейчас находимся в диагностическом центре Hadassah. Это первая очередь, как я понимаю. И планируется строительство второй очереди — расскажите, что это будет?

М. Югай (М. Ю.): Первый корпус медицинского кластера представляет собой диагностический центр под управлением Hadassah, второй корпус будет представлять собой многопрофильную клинику, которая специализируется на онкологических заболеваниях. Сейчас она находится в процессе проектирования, ввод в эксплуатацию планируется в 2022 г. Проектируют ее израильские архитекторы в соответствии с самыми последними технологиями. Здание будет площадью около 20 тыс. кв. м. Там будут как палаты для однодневного пребывания (то, что называется дневным стационаром), так и палаты для пребывания в течение нескольких суток и реанимация. Будет порядка 100 коек. Второй корпус будет примыкать к первому, диагностическому.

Несмотря на то, что фокус второго корпуса онкологический, клиника будет заниматься широким кругом патологий. Сегодня мы видим, что люди приходят к врачу сразу с набором заболеваний, и им нельзя сказать: это заболевание будем лечить в данной клинике, другое заболевание — в другой. Ключевая тенденция в медицине сейчас — междисциплинарная, так называемая интегрированная медицинская помощь.

Ч. Б. : Также уже анонсировано строительство филиала южнокорейской клиники Bundang. Как идет проектирование?

М. Ю. : Да, следующая клиника, которая будет построена в медицинском кластере, будет «Цифровой госпиталь будущего» Bundang, на базе южнокорейского госпиталя Bundang. Это одна из лучших корейских клиник. Проект сложный, требует согласования большого количества деталей. Сейчас находимся в стадии создания концепции «Цифрового госпиталя будущего», она будет полностью готова в конце сентября. И, я думаю, в течение ближайших месяцев будет подписано соглашение. Это будет многопрофильная клиника, и ее директор Джон Сан Ху хочет сделать даже не точную копию сеульского госпиталя, а нечто лучшее, потому что технологии ушли вперед. Проект Bundang также будет поддерживать правительство Москвы . Ключевым инвестором проекта выступит компания «Ташир Медика».

Ч. Б. : Принято ли уже решение о строительстве филиала испанской клиники Roman Fernandes?

М. Ю. : Принципиальное решение о строительстве испанской клиники Roman Fernandes принято, заявка прошла экспертный и наблюдательный советы. Мы сейчас находимся в стадии подготовки соглашения с ними.

Еще у нас есть три клиники, которые находятся очень близко к одобрению экспертным и наблюдательным советами. Я думаю, что до нового года это может произойти. Это клиники из Испании и Франции.

Ч. Б. : Известно, что велись также переговоры с американской клиникой UPMC, чем они завершились?

М. Ю. : У нас было несколько потенциальных проектов с США, в том числе, с UPMC. Американская медицина — один из лидеров в мире. Но американские врачи — самые высокооплачиваемые в мире. Финансовые модели таких клиник-участников в России получаются слишком дорогими. Второе небольшое препятствие — разница во времени. При этом мы чувствуем интерес со стороны американских участников.

Ч. Б. : Планируете продолжать переговоры?

М. Ю. : Конечно, я верю в то, что медицина — мир без границ и национальностей.

Ч. Б. : У вас в планах остается создание на территории медкластера 10-15 международных клиник?

М. Ю. : Мы сейчас пока не можем назвать точное их число, ведь клиники могут быть огромными и небольшими. Мы не ищем клиники определенного размера, мы ищем клиники высокого уровня. Эти клиники должны быть перспективны для России, для наиболее актуальных направлений. Мы отбираем участников по ряду критериев, в том числе, по уровню технологий, которые клиника может принести. Также важный компонент — клиника должна заниматься и образовательной, и научной деятельностью.