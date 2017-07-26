От нас не сбежала новая электричка. По Приморью курсирует новый поезд

Новая электричка, обещанная приморцам краевыми властями, вышла на маршрут по краю 30 августа. Новый поезд в Приморье ходит по десяти маршрутам - из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артём-1 и обратно с различными остановками.

В поезде - 586 посадочных мест. Все шесть вагонов оборудованы системой по подъёму маломобильных пассажиров, санитарные комнаты приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тамбуры оборудованы креплениями для велосипедов.