Новый краевой онкологический центр открыли в Приморье

Открытия краевого онкологического центра приморцы ждала десятки лет. 1 сентября состоялось торжественное открытие онкодиспансера. Теперь для жителей региона доступны диагностика и современное лечение. Об этом сообщил сайт primgazeta.ru.

Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что онкоцентр лишь первый этап масштабной программы по борьбе с онкологией, реализуемой в Приморском крае.

«У нас запланировано очень многое: это и строительство протонного центра рядом с вашей больницей, и открытие центра лучевой терапии на острове Русский, и строительство новой онкологической поликлиники», — заявил Тарасенко, вручая ключи от центра главному врачу больницы Михаилу Волкову.

Первые больные поступили в палаты онкоцентра за несколько дней до его открытия. Пациенты проходят обследование на высокотехнологичной аппаратуре.

В краевом онкологическом центре кроме онкологов есть кардиологии, эндокринологии и другие специалисты.