С.Собянин и Д.Медведев осмотрели новый диагностический корпус клиники Hadassah в Сколково (дополнение 2)

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым осмотрели новый диагностический корпус израильской клиники Hadassah в международном медицинском кластере (ММК) «Сколково», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В 2015 г. закон был принят, в течение года мы подобрали первого партнера для медицинского кластера - израильскую ведущую клинику Hadassah - и в течение полутора лет построили совместно корпус, обеспечили его новыми технологиями, оборудованием и предусмотрели здесь большой образовательный кластер, центр проведения конференций. Таким образом, кластер начинает выполнять сразу несколько функций. Во-первых, предоставление качественной медицинской помощи, во-вторых, обмен технологиями и опытом между израильскими коллегами в этом случае и нашими клиниками, обучение, переобучение, повышение квалификации наших московских врачей, возможность отправлять под эгидой Hadassah в Израиль. Значительная часть сотрудников, которые будут работать - это наши специалисты. Это значит, что они пройдут эту школу не на словах, а на деле», - сказал С.Собянин.

Мэр поблагодарил Д.Медведева за поддержку в создании медицинского кластера, «судьба которого была непростой».

По словам С.Собянина, в настоящее время многие инвесторы желают присоединиться к проекту. «Я думаю, что можно считать, что медицинский кластер после всех трудностей и сложностей состоялся. Спасибо вам за поддержку», - сказал мэр.

В свою очередь Д.Медведев выразил надежду, что корпус понравится москвичам.

«Фантастические впечатления. Это действительно первая ласточка, было много споров, но ведь главное - это вылечить человека, дать необходимые данные врачу, поставить необходимую медицинскую технику. Это здесь удалось», - сказал он.

В июне 2015 г. был принят федеральный закон, согласно которому коммерческие клиники, созданные в рамках ММК, имеют право приглашать иностранных врачей, использовать зарубежные технологии, оборудование и лекарства.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, клинику Hadassah планируется открыть 5 сентября 2018 г. Это первая клиника, построенная на территории ММК в Сколково.

Уточняется, что в 2018-2019 гг. на базе Университетского госпиталя Hadassah в Израиле пройдут обучение российские специалисты - сотрудники московской клиники. Также сообщается, что пациенты клиники смогут получить полный цикл современных диагностических исследований для предупреждения и раннего выявления заболеваний с учетом индивидуальных особенностей организма.

Кроме того, московская клиника Hadassah планирует осуществлять научную (исследовательские программы) и образовательную (краткосрочные курсы и долгосрочные программы подготовки врачей) деятельность. В частности, планируется открыть программу обучения для российских врачей и медицинских сестер в израильских клиниках - по направлениям «онкология», «радиационная онкология», «молекулярная генетика» и другим. Длительность образовательных программ составит от двух недель до двух лет.

В материалах также отмечается, что корейская и испанская клиники готовы участвовать в проекте ММК «Сколково». В ближайшее время ожидается подписание соглашения с госпиталем «Бундан» Сеульского национального университета об его участии в проекте ММК для создания многопрофильной клиники «Умный госпиталь будущего». Кроме того, завершается подготовка к заключению соглашения с испанской клиникой «Роман Фернандес» об организации на территории ММК онкологического центра.