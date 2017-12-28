 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

С.Собянин и Д.Медведев осмотрели новый диагностический корпус клиники Hadassah в Сколково (дополнение 2)

Агентство «Москва»
Фото: Москва24

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым осмотрели новый диагностический корпус израильской клиники Hadassah в международном медицинском кластере (ММК) «Сколково», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В 2015 г. закон был принят, в течение года мы подобрали первого партнера для медицинского кластера - израильскую ведущую клинику Hadassah - и в течение полутора лет построили совместно корпус, обеспечили его новыми технологиями, оборудованием и предусмотрели здесь большой образовательный кластер, центр проведения конференций. Таким образом, кластер начинает выполнять сразу несколько функций. Во-первых, предоставление качественной медицинской помощи, во-вторых, обмен технологиями и опытом между израильскими коллегами в этом случае и нашими клиниками, обучение, переобучение, повышение квалификации наших московских врачей, возможность отправлять под эгидой Hadassah в Израиль. Значительная часть сотрудников, которые будут работать - это наши специалисты. Это значит, что они пройдут эту школу не на словах, а на деле», - сказал С.Собянин.

Мэр поблагодарил Д.Медведева за поддержку в создании медицинского кластера, «судьба которого была непростой».

По словам С.Собянина, в настоящее время многие инвесторы желают присоединиться к проекту. «Я думаю, что можно считать, что медицинский кластер после всех трудностей и сложностей состоялся. Спасибо вам за поддержку», - сказал мэр.

В свою очередь Д.Медведев выразил надежду, что корпус понравится москвичам.

«Фантастические впечатления. Это действительно первая ласточка, было много споров, но ведь главное - это вылечить человека, дать необходимые данные врачу, поставить необходимую медицинскую технику. Это здесь удалось», - сказал он.

В июне 2015 г. был принят федеральный закон, согласно которому коммерческие клиники, созданные в рамках ММК, имеют право приглашать иностранных врачей, использовать зарубежные технологии, оборудование и лекарства.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, клинику Hadassah планируется открыть 5 сентября 2018 г. Это первая клиника, построенная на территории ММК в Сколково.

Уточняется, что в 2018-2019 гг. на базе Университетского госпиталя Hadassah в Израиле пройдут обучение российские специалисты - сотрудники московской клиники. Также сообщается, что пациенты клиники смогут получить полный цикл современных диагностических исследований для предупреждения и раннего выявления заболеваний с учетом индивидуальных особенностей организма.

Кроме того, московская клиника Hadassah планирует осуществлять научную (исследовательские программы) и образовательную (краткосрочные курсы и долгосрочные программы подготовки врачей) деятельность. В частности, планируется открыть программу обучения для российских врачей и медицинских сестер в израильских клиниках - по направлениям «онкология», «радиационная онкология», «молекулярная генетика» и другим. Длительность образовательных программ составит от двух недель до двух лет.

В материалах также отмечается, что корейская и испанская клиники готовы участвовать в проекте ММК «Сколково». В ближайшее время ожидается подписание соглашения с госпиталем «Бундан» Сеульского национального университета об его участии в проекте ММК для создания многопрофильной клиники «Умный госпиталь будущего». Кроме того, завершается подготовка к заключению соглашения с испанской клиникой «Роман Фернандес» об организации на территории ММК онкологического центра.

Вас заинтересует
Как от гормонов человек становится счастливым
На территории Сколтеха откроется центр нейробиологии и нейрореабилитации
Из-за чего может ухудшиться обоняние
Шпанская мушка: как она воздействует на женщин
Во Владивостоке открыли новый лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера
Медицина больна нищетой
Популярные вопросы
Инна Милая
Таблетки для прерывания ранней беременности
3
Беременность
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
57
Болезни
Читать дальше
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
46
Отзывы
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
28
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
17
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Беременность
100 вопросов
138 ответов
Лекарства
257 вопросов
322 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Болезни
199 вопросов
425 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
182 ответа
Дети
96 вопросов
149 ответов
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров