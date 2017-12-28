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Курганские фельдшеры отправили пациентку покупать градусник

360tv.ru
Фото: Подмосковье Сегодня

В Курганской области пациентке одного из фельдшерско-акушерских пунктов пришлось купить градусник, так как у медиков его попросту не оказалось. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу общественного объединения «Общероссийский народный фронт», активисты которого столкнулись с инцидентом при мониторинге региональных медучреждений.

По данным информагентства, в ходе проверки лечебных учреждений Курганской области был выявлен ряд недостатков. В их числе — нехватка современного оборудования и расходных материалов, сложности с транспортной доступностью, необходимость масштабного ремонта и обновления мебели.

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