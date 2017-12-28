Почти 22 тысячи справок получили пациенты детских поликлиник перед началом учебного года

В начале учебного года детские поликлиники Департамента здравоохранения города Москвы работают в усиленном режиме.

Без выходных прием ведут дежурные врачи, а также для удобства пациентов в поликлиниках открыто по дополнительному кабинету выдачи справок и направлений. Всего за неделю юным москвичам было выдано почти 22 тысячи справок, из них почти 2 тысячи – в выходные дни.

Узкие специалисты и участковые педиатры детских поликлиник принимают пациентов по стандартному графику работы медицинской организации.