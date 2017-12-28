Почти 22 тысячи справок получили пациенты детских поликлиник перед началом учебного года
Фото: Вечерняя Москва
В начале учебного года детские поликлиники Департамента здравоохранения города Москвы работают в усиленном режиме.
Без выходных прием ведут дежурные врачи, а также для удобства пациентов в поликлиниках открыто по дополнительному кабинету выдачи справок и направлений. Всего за неделю юным москвичам было выдано почти 22 тысячи справок, из них почти 2 тысячи – в выходные дни.
Узкие специалисты и участковые педиатры детских поликлиник принимают пациентов по стандартному графику работы медицинской организации.
Вас заинтересует
Зарплаты семейных врачей в Киргизии привяжут к качеству лечения
Минздрав назвал регионы с самыми здоровыми сельскими жителями
"Планируем привить 45% населения области": в Кургане стартует вакцинация против гриппа
Ученые считают, что кетамин облегчает депрессию
Старая собака: особенности ухода и контроля за здоровьем
В Ростовской области произошла вспышка африканской чумы свиней
Популярные вопросы
Инна Милая
Екатерина Генриховна
Задайте ваш вопрос
Елена Григорьева
Анжелика Анищенко
Популярные темы
Задайте ваш вопрос