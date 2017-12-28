Детский сад на 125 мест на ул. Мосфильмовская введен в эксплуатацию

К новому учебному году на западе Москвы откроется детсад на 125 мест, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Новый детский сад на 125 мест введен в эксплуатацию на ул. Мосфильмовская в Западном административном округе столицы. Трехэтажное здание общей площадью 3,4 тыс. кв. м готово к приему детей. Мы ожидаем, что уже 3 сентября – в первый учебный день в этом году, оно наполнится звонкими детскими голосами. Здание специально проектировалось под детское дошкольное учреждение и соответствует всем новейшим требованиям, предъявляемым к такого рода зданиям», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он уточнил, что новый детский сад будет функционировать в составе жилого комплекса «Мосфильмовский», и станет уже вторым работающим здесь дошкольным учреждением. Для жителей семи жилых корпусов ранее здесь были построены детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс и школа.