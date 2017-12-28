 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Детский сад на 125 мест на ул. Мосфильмовская введен в эксплуатацию

Агентство «Москва»
Фото: Федеральное агентство новостей

К новому учебному году на западе Москвы откроется детсад на 125 мест, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Новый детский сад на 125 мест введен в эксплуатацию на ул. Мосфильмовская в Западном административном округе столицы. Трехэтажное здание общей площадью 3,4 тыс. кв. м готово к приему детей. Мы ожидаем, что уже 3 сентября – в первый учебный день в этом году, оно наполнится звонкими детскими голосами. Здание специально проектировалось под детское дошкольное учреждение и соответствует всем новейшим требованиям, предъявляемым к такого рода зданиям», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он уточнил, что новый детский сад будет функционировать в составе жилого комплекса «Мосфильмовский», и станет уже вторым работающим здесь дошкольным учреждением. Для жителей семи жилых корпусов ранее здесь были построены детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс и школа.

Вас заинтересует
Диета влияет на эмоциональное благополучие женщин
Найден новый способ победить рак молочной железы
Кабмин продлил эксперимент по маркировке лекарств
Ученые нашли новый способ победить особо опасную форму рака
"Планируем привить 45% населения области": в Кургане стартует вакцинация против гриппа
Минздрав назвал регионы с самыми здоровыми сельскими жителями
Популярные вопросы
Инна Милая
Таблетки для прерывания ранней беременности
3
Беременность
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
57
Болезни
Читать дальше
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
46
Отзывы
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
28
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
17
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Беременность
100 вопросов
138 ответов
Лекарства
257 вопросов
322 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Болезни
199 вопросов
425 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
182 ответа
Дети
96 вопросов
149 ответов
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров