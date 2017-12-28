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Детские поликлиники столицы перешли на усиленный режим работы

Москва24
Фото: Москва24

Детские поликлиники в Москве перешли на усиленный режим работы накануне 1 сентября. В первую неделю усиленного режима врачи оформили более 20 тысяч справок для школ, дошкольных учреждений и спортивных секций. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В таком режиме поликлиники проработают до 16 сентября, поэтому все необходимые для детских садов, школ и спортивных секций справки можно будет получить в удобное время. Мы и в дальнейшем будем делать так, чтобы подобные пиковые периоды проходили для горожан с минимальными затратами по времени", – сказал он.

Хрипун также отметил, что в настоящий момент в усиленном режиме работают почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений. Прием в кабинетах ведут 570 врачей.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, кабинеты выдачи справок и направлений открыты с 08:00 до 20:00 в будни и с 09:00 до 15:00 в выходные дни. Кроме того, дежурный врач будет принимать пациентов всю неделю, включая выходные. Для посещения достаточно взять талон в инфомате или на стойке информации.

Ранее сообщалось, что простуженных детей не будут пускать в учебные заведения в период обострения гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Ребенка отправят домой при подозрении на заболевание. Такая мера поможет минимизировать риск распространения заболеваний. Кроме того, школам и дошкольным образовательным учреждениям нужно закупить бактерицидные лампы, термометры, дезинфекционные средства и маски для индивидуальной защиты.

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