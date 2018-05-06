 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Ученые рассказали подробности о показанном Путину коллайдере

Деловая газета "Взгляд"
Фото: Деловая газета "Взгляд"

Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027-2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», продемонстрированный президенту Владимиру Путину на форуме «Технопром», сообщил директор института Павел Логачев.

«Согласно представленному проекту, в случае его одобрения, запуск установки намечен на 2027-2028 год», – передает ТАСС слова Логачева.

Он отметил, что сейчас институт занимается разработкой технического проекта и созданием прототипов основных элементов комплекса. После этого начнется строительство, стоимость которого оценивается в сумму около 37 млрд рублей. Начать эксперименты на установке ученые планируют в 2029 году.

Напомним, ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что на форуме «Технопром» осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов).

Вас заинтересует
Житель Черняховска судится с больницей из-за занесённой во время операции инфекции
Жители района встретились с представителями Департамента здравоохранения Москвы
У человека нашли новый орган
Плохое состояние экологии может пагубно повлиять на способности к математике и родному языку
Лечащего врача матери тройняшек будут судить за смерть пациентки
Вторую в Москве "Клинику памяти" для пожилых людей откроют 29 августа
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
46
Отзывы
Читать дальше
Антоша Антонов
Лекарство от диабета
4
БолезниОтзывы
Читать дальше
Татьяна Киселева
Девочки, при цистите кто-то пил Уролесан?
2
УролесанЛекарства
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
17
Болезни
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
57
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Болезни
199 вопросов
425 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
257 вопросов
322 ответа
Уролесан
7 вопросов
8 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
182 ответа
Беременность
100 вопросов
137 ответов
Лекарства
257 вопросов
322 ответа
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров