Ученые рассказали подробности о показанном Путину коллайдере

Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027-2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», продемонстрированный президенту Владимиру Путину на форуме «Технопром», сообщил директор института Павел Логачев.

«Согласно представленному проекту, в случае его одобрения, запуск установки намечен на 2027-2028 год», – передает ТАСС слова Логачева.

Он отметил, что сейчас институт занимается разработкой технического проекта и созданием прототипов основных элементов комплекса. После этого начнется строительство, стоимость которого оценивается в сумму около 37 млрд рублей. Начать эксперименты на установке ученые планируют в 2029 году.

Напомним, ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что на форуме «Технопром» осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов).