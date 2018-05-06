Ученые выяснили, что низкоуглеводные диеты значительно сокращают жизнь

Рекомендуется составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.

В течение 25 лет исследователи следили за жизнью 15 тыс. человек. Они хотели проверить более ранние научные выводы о том, что низкоуглеводные диеты помогают сбросить вес и улучшают кровяное давление.

Как оказалось, в долгосрочной перспективе недостаток углеводов (менее 40% от рациона) приводит к проблемам со здоровьем, в том числе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Однако причиной этого стал вовсе не недостаток углеводов, отмечают ученые. Продолжительность жизни сокращалась из-за продуктов, которыми участники эксперимента заменяли углеводы. В том числе это содержащие жир и белок мясо, сыр, масла и молоко.

Ученые рекомендуют составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.

Ранее в августе ученые пришли к выводу, что кокосовое масло — один из самых вредных продуктов.

По материалам: ptzgovorit.ru