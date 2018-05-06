Ученые: Загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни

Американские ученые выяснили, что загрязнение воздуха мелкими частицами PM2.5 сокращает продолжительность жизни в среднем на один год.

Исследование опубликовано в научном издании Environmental Science & Technology Letters. PM2.5 — это частицы пыли и других аэрозолей в воздухе размером менее 2,5 микрометра. Джошуа Апт из университета штата Техас и ее коллеги проанализировали статистку смертности и загрязнения воздуха PM2.5, чтобы узнать, как качество воздуха влияет на продолжительность жизни в 185 странах.

Как оказалось, в среднем загрязнение воздуха снижает продолжительность жизни на 1,03 года. При этом курение табака снижает среднюю продолжительность жизни на 1,82 года, плохое качество питьевой воды — на 0,57 года, а нездоровое питание — на 2,67 года.

Даже в таких странах с относительно чистым воздухом, как США и Австралия, загрязнение PM2.5 отнимает у жителей несколько месяцев жизни. Практически во всех развитых странах сокращение продолжительности жизни составило не более полугода.

В России PM2.5 отнимет в среднем чуть больше девяти месяцев жизни граждан.

В 42 странах, в основном в Азии и Африке, мелкие частицы в воздухе сокращают жизнь более чем на год. Самая сложная ситуация оказалась в Южной Азии, где загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни и смертность сильнее, чем все виды рака в совокупности.

По данным ВОЗ, 95 % городского населения мира дышит сильно загрязненным воздухом.

По материалам: ptzgovorit.ru