Скворцова назвала три варианта решения проблемы обеспечения детей запрещенными в России лекарствами

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 21 августа провела встречу с представителями некоммерческих организаций (НКО), которые ранее на этой неделе направили

обращение президенту

Владимиру Путину с просьбой помочь в обеспечении не зарегистрированными в РФ медикаментами детей с неизлечимыми заболеваниями и эпилеписей.

Сворцова рассказала собравшимся, что Минздрав видит три варианта решения этой серьезной проблемы. "Мы выработали три механизма: первое - это импортозамещение

, второе - механизм с подключением сети аптек с производственными блоками, которые лицензированы к производственной деятельности для приготовления этих лекарств

, третий механизм, который менее предпочтителен и имеет риски определенные - это централизованные закупки препаратов, не зарегистрированных в нашей стране при действительно эксклюзивной ситуации", - цитирует ее ТАСС.

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Первый вариант Скворцова назвала стратегическим, но при этом самым долгим по реализации. По ее словам, планируется обсудить с Московским эндокринным заводом возможность организации собственных производственных линий по тем препаратам, субстанции которых уже есть в РФ, как к примеру, в случае с

диазепамом

На данный момент это лекарство зарегистрировано в России только в инъекционной форме, а многие родители неизлечимо больных детей вынуждены покупать на "черном рынке" в виде ректальных микроклизм - таким способом легче и быстрее купировать приступ эпилепсии у ребенка.

"В течение ближайших двух-трех недель будут проведены переговоры с Московским эндокринным заводом", - сообщила Скворцова. После этого будет понятно, сколько времени займет организация производства так называемых детских форм препаратов из субстанций, которые уже есть на территории РФ. Неинвазивные формы лекарственных препаратов также могут быть включены в дорожную карту Московского эндокринного завода по обеспечению обезболивающими препаратами.

Второй механизм обеспечения детей необходимыми лекарствами, который поддержали представители НКО, связан с аптечными организациями в РФ, у которых есть лицензия на сильнодействующие и психотропные препараты. По словам министра, в настоящее время в 42 регионах 206 аптек имеют возможность создания сильнодействующих лекарственных препаратов из субстанций. "Производственные отделы этих аптек могут сами приготовить детскую фасовку, могут сами подготовить ректальные свечи", - уточнила министр.

Формально действующие аптеки в регионах уже могут приступить к этой работе, однако Минздрав пообещал совместно с Росздравнадзором проработать критерии безопасности и качества. Остальные регионы должны будут предоставить информацию о имеющихся у них возможностях, отмечается в публикации. По словам Скворцовой, "этот путь требует небольшого времени для подготовки и внедрения" и позволит в достаточно коротких срок обеспечить детей и взрослых препаратом.

Третий механизм будет предусматривать возможность централизованных закупок государственных учреждением лекарственных препаратов и форм, не зарегистрированных в РФ. По словам министра, данный механизм должен применяться в исключительных случаях, но при этом должна быть возможность для его беспрепятственной и прозрачной реализации.

Скворцова отметила, что механизм централизованных закупок также будет проработан с учетом всех рисков. В случае целесообразности его применения потребуются изменения в законодательство, при этом он будет касаться не только обезболивающих препаратов, но и вообще любой группы лекарств, не зарегистрированных в РФ.

У Минздрава нет реальной статистики нуждающихся пациентов, признала Скворцова

При этом министр признала, что у Минздрава нет реальной статистики пациентов, нуждающихся в незарегистрированных в России лекарствах, сообщила участница встречи, замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.

"Скворцова сказала, что будет рада получить данные нашего

независимого реестра

, - написала она в

Facebook

. - На тот момент в реестре было чуть меньше 800 пациентов, мы его распечатали и передали".

К вечеру 21 августа в этом реестре зарегистрировалось уже 900 пациентов, поэтому придется отправлять в Минздрав новые данные, отметила Мониава. "Мы обещали продолжить независимый сбор данных о нуждаемости в препаратах, так что просим врачей и НКО передавать своим пациентам, чтобы они вносили свои данные в реестр", - добавила она.

20 августа родители неизлечимо больных детей совместно с фондом помощи "Вера" и хосписом "Дом с Маяком" обратились к Путину с просьбой наладить механизм быстрого обеспечения паллиативных детей лекарствами в соответствии с международными стандартами лечения. При этом авторы обращения сообщили президенту, что нуждающихся в таких лекарствах детей тысячи, а не единицы, согласно данным Минздрава.

"Сейчас тысячи родителей неизлечимо больных детей в России живут в страхе и вынуждены либо смотреть, как ребенок страдает от судорог и боли, либо доставать лекарства нелегально", - сообщили в фонде "Вера".

На прошлой неделе глава Скворцова, комментируя ситуацию, заявила "Комсомольской правде", что на 77 регионов России в незарегистрированных лекарствах нуждаются всего семь детей. "Где-то возможен недоучет, но в любом случае речь идет не о тысячах детей", - заверила министр.

В обращении к президенту содержатся совсем другие цифры: в ректальном диазепаме и других препаратах против эпилепсии нуждаются как минимум 23 тысячи российских детей, при этом врачи боятся письменно назначать детям незарегистрированные лекарства и дают рекомендации устно.

Между тем диазепам в микроклизмах по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) входит в минимальный набор лекарств для детей, необходимых в системе здравоохранения.