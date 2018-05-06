Российским туристам посоветовали перед поездкой в Европу привиться от кори

Роспотребнадзор посоветовал перед поездкой в Европу привиться от кори. Это необходимо, в первую очередь, тем, кто раньше не болел корью и желательно за две недели до поездки. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что ситуация по кори в странах Европы третий год подряд остаётся неблагополучной. Больше всего заболевших зарегистрировано на Украине, в Сербии, Греции, Грузии, Италии и Черногории.