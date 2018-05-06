Роспотребнадзор рекомендует россиянам привиться от кори перед поездкой в Европу
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Роспотребнадзор советует россиянам сделать прививку от кори перед поездкой в страны Европы. Там, по данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с заболеваемостью остается неблагополучной уже третий год подряд. По данным эпидемиологов, вероятность заболеть при контакте в случае отсутствия прививки достигает стопроцентной вероятности.
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