Роспотребнадзор рекомендует россиянам привиться от кори перед поездкой в Европу

Роспотребнадзор советует россиянам сделать прививку от кори перед поездкой в страны Европы. Там, по данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с заболеваемостью остается неблагополучной уже третий год подряд. По данным эпидемиологов, вероятность заболеть при контакте в случае отсутствия прививки достигает стопроцентной вероятности.