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Совет по развитию биотехнологий может быть создан при правительстве

ТАСС
Фото: News.ru

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев провел совещание по вопросам развития биотехнологий, в ходе которого подчеркнул важность развития этого направления, а также сообщил о возможности создания совета по развитию биотехнологий при правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Сейчас обсуждается вопрос создания такого органа в виде совета по развитию биотехнологий при правительстве РФ", - говорится в сообщении.

В ходе совещания Гордеев отметил, что совершенствование биотехнологий является ключевым драйвером развития человечества в XXI веке, и поддержка этого прогрессивного направления со стороны правительства России крайне важна. Новейшие технологии должны охватить большинство отраслей - от эволюции генной и белковой инженерии, молекулярной медицины, создания новых продуктов питания до развития промышленной микробиологии и использования биотехнологий в защите окружающей среды, считает Гордеев.

Вице-премьер добавил, что состав коллегиального органа будет формироваться с привлечением ведущих ученых, представителей научно-исследовательского и образовательного сообщества, а также бизнес-структур, использующих в своей деятельности биотехнологии.

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