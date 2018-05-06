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Жителей Магнитогорска ограничили в родительских правах

АиФ
Фото: АиФ

Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил иск администрации города в защиту жизни и здоровья малолетнего ребенка и ограничил его мать и отца в родительских правах, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В июле 2018 года в отделение реанимации Магнитогорской детской городской больницы в крайне тяжелом состоянии поступила десятимесячная девочка. После проведения консилиума ребенка срочно госпитализировали в медицинское учреждение Челябинска, где ей оказывается необходимое квалифицированное лечение. У юной жительницы Магнитогорска выявили тяжелое заболевание, диагностикой и лечением которого родители девочки не занимались. Мать и отец даже не показывали ребенка педиатрам. Учитывая, что такое поведение родителей опасно для жизни и здоровья несовершеннолетней, суд на основании статьи 73 Семейного Кодекса Российской Федерации в интересах ребенка ограничил мать и отца в родительских правах. Лечением девочки будет заниматься государство.

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