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В США выявили зависимость между счастьем и успехом в карьере

Газета.Ru
Фото: planet-today.ru

Счастье может быть не только следствием, но и причиной успеха в карьере, сообщили специалисты Калифорнийского Университета, передает ФАН.

Ученые отметили, что с детства человеку закладывают понятие того, что необходимо работать, чтобы быть успешным и счастливым. Такое восприятие реальности со временем становится автоматическим. Однако, как подчеркивают американские специалисты, счастье может быть не только следствием, но и причиной успеха в карьере.

Для подтверждения свое гипотезы ученые провели комбинированные поперечные и продольные исследования, которые привели к ожидаемым результатам. По мнению специалистов, сделанный вывод имеет важное значение для отдельных лиц и организаций, однако они подчеркивают, что счастье — не единственный фактор успеха в карьере. Ученые напомнили, что упорство и усердие в этом деле являются важнейшими качествами.

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