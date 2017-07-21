В Австралии найдены зубы гигантской доисторической акулы

Австралийский палеонтолог-любитель Филипп Маллали обнаружил зубы древней акулы на пляже Ян Юк в 100 километрах от Мельбурна. «Я шел по пляжу и искал окаменелости, повернулся и увидел блестящий предмет на валуне, оказалось, что это четверть зуба. Я был взволнован, потому что понял, что это важная находка, которой необходимо поделиться с миром», — приводит слова натуралиста научный портал Phys.org.

Находка действительно оказалась редкой. «В Австралии такие зубы обнаружили впервые», — сообщает Эриха Фитцджеральда, старший куратор музея Виктории, занимающегося палеонтологией позвоночных. Обычно исследователи находят единичные зубы хищников, редко кому удается обнаружить несколько зубов в одном месте.

Найденные зубы длиной около 7 сантиметров принадлежат большой узкозубой акуле — вымершему виду хищников, достигавшему более девяти метров в длину, что в два раза превышает размеры современной большой белой акулы.