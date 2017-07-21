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Обнаружен способ предсказывать смерть

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Фото: Lenta.ru

Новозеландские ученые научились предсказывать смерть плодовых мушек Drosophila melanogaster по связанным с циркадными ритмами молекулярным маркерам, сообщает Scientific Reports.

Специалисты из Оклендского университета заинтересовались функционированием систем плодовых мух, которые отвечают за циркадные ритмы — связанные со сном и бодрствованием изменения интенсивности биологических процессов.

Эксперты исследовали работу двух генов, ключевых для «биологических часов» дрозофил, и обнаружили, что за четыре дня до смерти мух работа этих генов сбивалась с ритма, увеличивая их активность. Причем это происходило не только у взрослых, 50-дневных, мух, но и у гораздо более молодых.

Между тем известно, что правильный режим сна и бодрствования и, как следствие, правильные циркадные ритмы, способны уменьшать риск возникновения онкологических заболеваний и увеличивать продолжительность жизни людей, в то время как неправильные могут становиться причиной возникновения возрастных болезней.

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