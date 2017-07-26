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Живые дрожжи превратили в дозиметр

Рамблер
Фото: Вести.Ru

Инженеры создали из дрожжей и бумаги дозиметр, который измеряет уровень радиации не хуже традиционных сложных устройств. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Advanced Biosystems группой во главе с Бабаком Зиаи (Babak Ziaie) из Университета Пердью в США.

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