Живые дрожжи превратили в дозиметр
Фото: Вести.Ru
Инженеры создали из дрожжей и бумаги дозиметр, который измеряет уровень радиации не хуже традиционных сложных устройств. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Advanced Biosystems группой во главе с Бабаком Зиаи (Babak Ziaie) из Университета Пердью в США.
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