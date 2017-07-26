 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

ФПИ разрабатывает метод продления "золотого часа" для тяжелораненого бойца

РИА Новости
Фото: РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Разрабатываемый учёными Фонда перспективных исследований (ФПИ) препарат на основе газа ксенона может продлить на сутки "золотой час" – время, за которое можно спасти жизнь тяжелораненого бойца, сообщил в интервью РИА Новости руководитель проектной группы профессор Анатолий Ковтун.

"Золотой час" удлиняется в три или в девять раз. Это фантастический результат! Можно долететь из Владивостока до Москвы. В проекте также разрабатывается способ автоматизированного продления такого состояния. В случае ранения достаточно его продления до 12 часов или на сутки", – сказал Ковтун.

Как объяснил учёный, в настоящее время идут испытания нового препарата на животных, которые показали впечатляющие результаты. "Кровопотеря в 50% — это запредельный случай, но мы намеренно ставили такие критичные эксперименты. Обычный кролик погибает в этом случае в течение часа, но после введения нашего препарата он живёт от трёх до девяти часов", – уточнил Ковтун.

По его словам, после укола у кроликов происходит понижение температуры с 38 до 31 градуса, метаболизм замедляется примерно на 70%, и они впадают в состояние оцепенения. "На последних экспериментах это оцепенение у них наблюдалось девять часов. После этого кролики самопроизвольно возвращаются к норме. При этом мы намеренно не оказываем им никакой помощи", – заключил Ковтун.

Как сообщалось ранее, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года. Конечная цель проекта — создание лекарства для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное оцепенение, аналогичное состоянию зимней спячки медведей.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

Читайте полный текст интервью с Иваном Рыжковым на сайте Ria.ru >>

Вас заинтересует
Найден способ есть и не толстеть
В Кимрах бегают почти ручные лисы
Аутовакцинация: из прошлого в будущее
Сложность речи приматов связали с размером коры головного мозга
Здоровое питание оказалось опасным для человечества
Провериться на ВИЧ бесплатно и быстро смогут новосибирцы
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
57
Болезни
Читать дальше
Лида Паниковская
Можно ли девочкам заниматься боксом?
11
Занятия спортомОтзывыДети
Читать дальше
Катерина Холмогорова
Киндер сюрприз вреден для здоровья детей?
7
Побочные действия
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
28
Вред от лекарств
Читать дальше
Юрий Непомнящий
Почему не лечится болезнь Паркинсона?
4
Отзывы
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
400 ответов
Болезни
199 вопросов
421 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Эритромицин
15 вопросов
28 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Побочные действия
33 вопроса
50 ответов
Дети
96 вопросов
149 ответов
Нокспрей
10 вопросов
14 ответов
Эритромицин
15 вопросов
28 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров