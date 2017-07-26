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Диета на основе сои улучшает прочность костей у женщин

Medical Insider
Фото: Medical Insider

Фото: FlickrДиета на основе сои улучшает прочность костей у женщинОстеопороз, снижение физической активности и увеличение веса являются серьезными проблемами здоровья у женщин в период постменопаузы. Ученые считают, что соевый белок может оказывать положительное влияние на прочность костей у женщин, которые еще не достигли менопаузы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Bone Reports.

Диета на основе сои улучшает состояние костей у женщин

«Полученные данные свидетельствуют о том, что все женщины могут наблюдать улучшенное состояние костей, добавляя в рацион некоторые продукты на основе сои, такие как тофу и соевое молоко», — говорит Памела Хинтон (Pamela Hinton), специалист в сфере питания и физических упражнений. «Мы также считаем, что диеты на основе сои могут улучшить метаболическую функцию для женщин в постменопаузе».

Материалы и методы обследования

Исследователи из Университета Миссури (University of Missouri) провели научную работу на животных. Хинтон и Виктория Виейра-Поттер (Victoria Vieira-Potter), соавтор исследования, изучали влияние соевых и кукурузных диет. Крысы были разделены на две группы, в одной из которых были животные с удаленными яичниками для имитации менопаузы (предыдущие исследования показали, что такой метод изучения на крысах является эффективным для изучения состояния женщин в менопаузе).

«Объяснение того, как источники диетического белка, такие как соя, могут влиять на метаболизм и здоровье костей у крыс, могут помочь нам понять, как диета влияет на здоровье женщин на протяжении всей жизни», — сказала Виейра-Поттер.

Результаты научной работы

Ученые обнаружили, что состояние большеберцовой кости у крыс, которые были на кукурузной диете, не зависело от показателей гормонов яичников. Более того, они обнаружили, что рацион на основе сои улучшает метаболическую функцию крыс как с яичниками, так и без них.

Выводы

«Это исследование показало, что женщины могут улучшить прочность своих костей, добавив в диету продукты на основе сои», — сказал Хинтон.

Авторы другого исследования утверждают, что соя может предотвратить развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с синдромом поликистозных яичников.

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