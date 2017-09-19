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В Новосибирске проверили на ВИЧ около 400 человек

АиФ-Новосибирск
Фото: АиФ-Новосибирск

Третья Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» завершилась в НСО. 11 августа НСО приняла у Томской эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Специалисты городской инфекционной клинической больницы №1 и центра по профилактике и борьбе со СПИД 3 дня бесплатно анонимно исследовали на ВИЧ-инфекцию новосибирцев с дотестовым и послетестовым консультированием.

«В обследовании по НСО приняли участие около 400 человек. Выявляемость положительного ВИЧ статуса составила от 2 до 5 процентов, – подвела итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Новосибирской области заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. – Мы понимаем, насколько важно привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции. Ведь главная цель акции – это раннее своевременное выявление заболевания, поскольку на этом этапе предотвратить распространение инфекции проще и намного эффективней. Благодаря этому мы получаем не только наибольший охват населения, но и убираем из сознания людей страх перед обследованием. И если все эти действия дают повод задуматься обществу о существующей проблематике ВИЧ и СПИДа, то это говорит о том, что усилия организаторов не напрасны».

На сегодня во всероссийской акции приняли более 15 тысяч человек с протяженностью пройденного маршрута 27 тысяч километров. НСО стала 13 регионом-участником, следуя за Томской областью. С 17 августа эстафета перейдет в Омскую область, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения НСО.

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