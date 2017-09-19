Омичей зовут узнать о своём ВИЧ-статусе

С 17 по 19 августа омичи могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах тестирования. Об этом сообщает региональный минздрав. В Омской области стартует Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

В рамках акции любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, получить достоверную и исчерпывающую информацию о ВИЧ-инфекции от специалистов БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» о путях передачи вируса и мерах профилактики заражения. Экспресс-тестирование на ВИЧ будет организовано в Омске, а также Исилькульском, Кормиловском и Калачинском муниципальных районах.

17 августа с 11.00 до 17.00 ч. на площади им. Жукова г. Исилькуль18 августа с 10.00 до 00.00 ч. на площади у киноцентра «Кристалл» (пр. Мира, 19), с 11.00 до 17.00 ч. на центральной площади п. Кормиловка19 августа с 10.00 до 18.00 ч. на площади у ТЦ «Континент» (ул. 70 лет Октября, 25 к. 2) с 11.00 до 17.00 ч. на мотодроме г. Калачинска20 августа в 10.00 состоится торжественное закрытие акции на площади у ТЦ «Континент»

Как отмечают специалисты, мобильные пункты тестирования позволят значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, которые в обычной жизни не мотивированы к прохождению тестирования.