Около 450 жителей Новосибирска приняли участие в акции "Тест на ВИЧ:Экспедиция"

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 450 жителей Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция", в течение которой с 11 августа можно было пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом во вторник рассказала ТАСС Татьяна Сагидулина, сотрудник отдела профилактики регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

"Около 450 человек прошло обследование . Для нас главным было даже не количество, а идеология, понимание, что тестирование должно быть доступно, анонимно, безопасно и комфортно для клиентов", - уточнила собеседница агентства.

Машины в течение трех дней работали в нескольких точках в областном центре, а также в городах Бердск и Искитим Новосибирской области. Сделать экспресс-анализ можно было не только днем, но и ночью. Как уточнили координаторы акции, жители Новосибирской области хорошо знакомы с подобным видом диагностики - в регионе на регулярной основе работает тест-мобиль, где можно сдать экспресс-анализ на ВИЧ и вирусные гепатиты в удобное время.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на начало года было зарегистрировано 36 334 больных ВИЧ, однако наблюдается постепенное снижение числа вич-инфицированных. Тем не менее, регион продолжает входить в десятку территорий с наибольшим числом граждан с ВИЧ-инфекцией.

Новосибирская область стала 13-м регионом-участником акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция". После Новосибирска эстафета перейдет в Омскую область. Всероссийская акция проводится Министерством здравоохранения РФ, она началась 11 июня на Камчатке и завершится 7 ноября в Калининграде.

Мобильные пункты тестирования проследуют через 30 регионов страны, охватив 120 городов. В каждом пункте любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс- тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.