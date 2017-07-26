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Ученые Коми научились повышать адаптацию человека к Арктике

Lenta.ru
Фото: Lenta.ru

Институт химии Коми научного центра получил ряд препаратов на основе экстрактов из хвойных растений, которые обладают антиоксидантными свойствами, повышают адаптацию человека к условиям Арктики, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН Александр Кучин.

По его словам, ученые работают с промышленно доступным сырьем: это хвойные растения, которых достаточно на территории Коми, — ель, сосна, пихта, чтобы создать новые биосовместимые системы на основе водорастворимых природных и близких с ними антиоксидантов для повышения адаптивных свойств организма человека к условиям Арктики, а также лечения специфичных для северных регионов заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы.

«Планируем далее продвигать их в качестве лекарственных препаратов — выполнить полный цикл работы по составу, свойствам этих веществ, выйти на доклинические и затем клинические исследования», — сообщил профессор.

Возможно, какой-то препарат будет зарегистрирован в форме биологически-активной добавки, чтобы сделать его более доступным. «Подобные экстракты из хвойных пород используются уже десятки, сотни лет, свободно продаются, но когда мы начинаем разбираться, кто, где, когда и какие разрешения на них получал, то никто толком сказать ничего не может. Мы же намерены получить препараты с конкретно описанными свойствами, дозировкой и условиями применения», — добавил ученый.

Ранее в институте химии проводилась исследовательская работа со сборной республики по лыжным гонкам. За успешную подготовку сборной лыжников к олимпиаде в Пхенчхане ученые, доказавшие широкий положительный спектр воздействия на кровеносную систему в результате приема скипидарных ванн, получили грамоту минспорта Коми.

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