 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

В России предложили брать кровь на анализ лазером

Авторадио
Фото: Мир24

Такую систему разрабатывают ученые из подмосковного наукограда Троицка. При этом процесс абсолютно стерильный и практически безболезненный. В перспективе такой лазер может заменить в больницах устаревшие прокалыватели. Предварительные расчёты показывают, что при использовании лазера в условиях поликлиники срок его службы составит 5 лет. За это время удастся сэкономить почти половину затрат на одноразовые автоматические прокалыватели.

Вас заинтересует
Ученые выяснили, как синий свет разрушает сетчатку глаза
Всё не так: генетики изменили представление об эволюции речи человека
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Ученые рассказали, почему мужчинам не стоит носить облегающие трусы
В Минздраве рассказали о праве крымчан на бесплатные лекарства
В Башкирии выявлено более тысячи нарушений законодательства в сфере здравоохранения
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
57
Болезни
Читать дальше
Лида Паниковская
Можно ли девочкам заниматься боксом?
11
Занятия спортомОтзывыДети
Читать дальше
Катерина Холмогорова
Киндер сюрприз вреден для здоровья детей?
7
Побочные действия
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
28
Вред от лекарств
Читать дальше
Юрий Непомнящий
Почему не лечится болезнь Паркинсона?
4
Отзывы
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
400 ответов
Болезни
199 вопросов
421 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Эритромицин
15 вопросов
28 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Побочные действия
33 вопроса
50 ответов
Дети
96 вопросов
149 ответов
Нокспрей
10 вопросов
14 ответов
Эритромицин
15 вопросов
28 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров