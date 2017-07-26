В России предложили брать кровь на анализ лазером

Такую систему разрабатывают ученые из подмосковного наукограда Троицка. При этом процесс абсолютно стерильный и практически безболезненный. В перспективе такой лазер может заменить в больницах устаревшие прокалыватели. Предварительные расчёты показывают, что при использовании лазера в условиях поликлиники срок его службы составит 5 лет. За это время удастся сэкономить почти половину затрат на одноразовые автоматические прокалыватели.