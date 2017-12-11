Новым министром здравоохранения Ульяновской области стал Сергей Панченко
Фото: АиФ – Ульяновск
Сергей Панченко назначен новым министром здравоохранения Ульяновской области взамен уволенного в связи с коррупционным скандалом Рашида Абдуллова, о чем губернатор Сергей Морозов сообщил на совещании в Центральной медсанчасти Ульяновска 2 августа.
Напомним, Рашид Абдуллов, ранее занимавший этот пост, был отстранен от должности после возбуждения уголовного дела о мошенничестве при госзакупках.
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