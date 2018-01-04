Депздрав предложил москвичам пройти тест на знание правил оказания первой помощи

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте тест на знание правил оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и вылечить пациента. Но бывает, что человеку приходится действовать самостоятельно, чтобы оказать первую помощь в ожидании врачей. И в таких случаях знания правил оказания первой помощи действительно может спасти жизнь. Проверьте себя на знание правил оказания первой помощи, ответив на несколько вопросов. Сможете ли вы отличить мифы от правды?», - говорится в сообщении.

Тест содержит 13 вопросов.

В департаменте также пояснили, что тест подготовлен совместно с заместителем главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф, заведующим отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова Алексеем Безымянным.