 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Депздрав предложил москвичам пройти тест на знание правил оказания первой помощи

Агентство «Москва»
Фото: РИА Новости

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте тест на знание правил оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и вылечить пациента. Но бывает, что человеку приходится действовать самостоятельно, чтобы оказать первую помощь в ожидании врачей. И в таких случаях знания правил оказания первой помощи действительно может спасти жизнь. Проверьте себя на знание правил оказания первой помощи, ответив на несколько вопросов. Сможете ли вы отличить мифы от правды?», - говорится в сообщении.

Тест содержит 13 вопросов.

В департаменте также пояснили, что тест подготовлен совместно с заместителем главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф, заведующим отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова Алексеем Безымянным.

Вас заинтересует
Эксперты Роскачества не нашли спелых арбузов
Нарушение здоровья в детстве вызывает риск развития эндометриоза
В Марий Эл обнаружили вспышку птичьего гриппа
Три гамбургера в неделю могут довести до тяжелой астмы
Ученые узнали, кто первый вступает в бой с инфекциями в организме
Медики раскрыли страшную опасность футбола для женщин
Популярные вопросы
Денис Избенкин
Срочно нужно лекарство для мозга и памяти.
9
Отзывы
Читать дальше
Юрий Непомнящий
Почему не лечится болезнь Паркинсона?
3
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
55
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
41
Отзывы
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
27
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
398 ответов
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
215 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
182 ответа
Беременность
100 вопросов
136 ответов
Дети
96 вопросов
148 ответов
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров