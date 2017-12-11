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Плата за лесть: как отличить «подхалима» от «карьериста» в трудовом коллективе

Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва

Ученые из Университета Орегон доказали, что сотрудники, которые пытаются угодить начальству, быстрее выгорают в эмоциональном плане и чувствуют себя более уставшими к концу рабочего дня. Исследование, проведенное при участии 75 служащих одной китайской компании, продемонстрировали, что лесть и подхалимство негативно влияют на продуктивность и влекут за собой постоянные ссоры с коллегами. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какие еще существуют типы сотрудников и какова их роль в общем деле.

По мнению тренера по лидерству и специалиста по системному развитию личности Анны Морозовой, заключение ученых абсолютно оправдано.

– Такой человек вынужден регулярно отказываться от творческих идей и самовыражения, боясь, что то или иное решение будет неправильно воспринято начальством, – утверждает Морозова. – Этот тип сотрудников стремится демонстрировать только то поведение и идеи, которые, по его мнению, будут адекватно восприняты руководством. В результате со временем у таких людей накапливается внутреннее напряжение, которое выражается в виде недовольства и постоянного стресса, человек начинает срываться уже на своих подчиненных или за пределами работы - на родных и близких.

Еще один отличительный тип сотрудника, по мнению эксперта, - «сотрудничающий внешне».

– Эти люди внешне всегда демонстрируют согласие и поддержку своего руководителя, но только на словах, – объясняет Морозова. – Тем не менее, у них всегда есть свое мнение и личный план. Такая модель поведения тоже считается нездоровой и часто приводит к высокому уровню внутренней конкуренции, разобщенности в команде. Внешне процесс работы может казаться нормальным, но, когда настанет время сдачи результатов, бизнес пострадает существенно. «Сотрудничающий внешне» может следовать такой стратегии неосознанно, из нежелания вступать в спор, а может вполне осознанно – ради собственной выгоды.

Однако не все типажи сотрудников имеют отрицательные характеристики. Так наиболее продуктивными и полезными для команды оказываются сотрудники, которые умеют ценить и поддерживать сильные стороны своего руководителя, при этом сохраняя способность и смелость дать ему объективную и честную обратную связь.

– Такие сотрудники искренне болеют за общую цель, поддерживают руководителя и всегда стремятся проявить свои наиболее сильные стороны, – говорит Анна. – Руководители нередко сами обращаются к таким подчиненным за советом и личным мнением, уважая их способность мыслить нестандартно и смело. Часто такие сотрудники становятся «внутренними коучами» для команды.

Как объясняет эксперт, принадлежность к той или иной категории вовсе не является окончательной характеристикой личности человека. И переход из никому не нужных «сотрудничающих внешне» к продуктивным «внутренним коучам» вполне возможен.

– Важно понять причину, почему человек начал льстить начальству или из-за чего перестал высказывать свое мнение, – считает Морозова. – Часто это связано с какими-то жизненными трудностями или событиями из прошлого опыта, которые оставили след в виде страхов, неуверенности в себе или ограничивающих убеждений. В ряде случаев такое поведение можно объяснить сложившейся атмосферой или культурой команды. Осознав проблему, можно найти решение, как с ней справиться.

КАКИЕ ЕЩЕ ТИПЫ СОТРУДНИКОВ ВЫДЕЛЯЮТ ПСИХОЛОГИ

«Инициатор» - сотрудник, постоянно генерирующий новые идеи и стремящийся создать в коллективе максимально дружескую атмосферу. Такого человека можно считать своеобразным «легитимным» лидером.

«Карьерист» - человек, работающий, в первую очередь, на себя, а не на команду. Чаще всего карьеристы стремятся создавать интриги и острые ситуации. При этом собственную работу они выполняют на 100 процентов.

«Аналитики» - замкнутые, вдумчивые и нерешительные сотрудники, редко оказывающиеся впереди планеты всей. Этот типаж стремится оперировать фактами, а не эмоциями. Лишние действия – не для них.

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