Роспотребнадзор разрешил купаться на 10 пляжах Ставрополья
Фото: АиФ Ставрополье
Всего 10 пляжей края пригодны для купания, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Роспотребназдора по СК.
Комсомольское озеро в Ставрополе получило положительное заключение специалистов. Это значит, что вода в пруду и в питьевых фонтанах, а также грунт соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
Кроме того, Роспотребнадзор разрешает купаться на пяти базах отдыха на Новотроицком водохранилище, в детских лагерях сёл Новоселицкого, Казинки и хутора Большевик и на частном пляже в посёлке Тоннельном.
Остальные водные объекты и пляжи не получали экспертного заключения и поэтому не могут считаться безопасными для здоровья отдыхающих.
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