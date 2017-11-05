Роспотребнадзор разрешил купаться на 10 пляжах Ставрополья

Всего 10 пляжей края пригодны для купания, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Роспотребназдора по СК.

Комсомольское озеро в Ставрополе получило положительное заключение специалистов. Это значит, что вода в пруду и в питьевых фонтанах, а также грунт соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Кроме того, Роспотребнадзор разрешает купаться на пяти базах отдыха на Новотроицком водохранилище, в детских лагерях сёл Новоселицкого, Казинки и хутора Большевик и на частном пляже в посёлке Тоннельном.

Остальные водные объекты и пляжи не получали экспертного заключения и поэтому не могут считаться безопасными для здоровья отдыхающих.