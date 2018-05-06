ВОЗ: победить Эболу помогла командная работа

ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Победа над вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго, о которой объявили 24 июля власти этой страны и Всемирная организация здравоохранения, стала результатом тесного сотрудничества между местными службами здравоохранения и международным сообществом. Такое взаимодействие показало свою эффективность, и его необходимо продолжать в борьбе с другими опасными недугами, считают в ВОЗ.

42 дня без заболеваний

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул в своем заявлении, что вспышка БВВЭ "была остановлена благодаря неустанным усилиям местных групп специалистов, поддержке партнеров, щедрости доноров и эффективному лидерству Министерства здравоохранения". "Такое лидерство в сочетании с активным сотрудничеством между партнерами, спасает жизни", - констатировал он.

Минздрав ДРК заявил о завершении в стране эпидемии Эболы. Это объявление последовало спустя 42 дня после того, как 12 июня из больницы был выписан последний пациент после второго негативного результата анализа на наличие вируса. 42 дня представляют собой двойной срок инкубационного периода для вируса Эбола.

В связи с исключительно важным для ДРК и мирового здравоохранения успехом эту страну 24 июля посетили Тедрос Аданом Гебрейесус и директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти.

Глава ВОЗ призвал правительство ДРК и мировое сообщество использовать в борьбе с другими болезнями "позитивный импульс, созданный быстрым сдерживанием вспышки Эболы". "Этот эффективный ответ на Эболу вселяет в правительство и его партнеров уверенность, что и другие крупные вспышки заболеваний, затронувшие страну, такие, как холера и полиомиелит, также могут быть побеждены", - подчеркнул он.

Потенциал Африки

О начале вспышки БВВЭ в ДРК было официально объявлено 8 мая. Всего с тех пор было зарегистрировано 53 случая болезни, в том числе 38 подтвержденных лабораторным путем и 15 предполагаемых, умерло 29 человек, выздоровело 24. В отличие от предыдущих вспышек на этот раз эпидемия была зарегистрирована в четырех районах, включая крупный город, который судоходной рекой связан со столицей и другими странами. В ВОЗ опасались распространения недуга на другие районы ДРК и соседние государства.

"ВОЗ действовала быстро и эффективно", - отметила Матшидисо Моэти. По ее словам, при реагировании на БВВЭ были продемонстрированы "огромные способности Африканского региона". Группа из 360 специалистов, направленных на борьбу с Эболой, более чем на три четверти состояла из специалистов, прибывших из различных стран Африки. Среди них были "десятки экспертов из Гвинеи". Они участвовали в проведении вакцинации и делились опытом, который помог ДРК усилить эффективное реагирование на вспышку болезни, отметила Моэти.

ВОЗ инвестировала на борьбу с БВВЭ в ДРК $4 млн. Она обратилась с призывом к донорам о выделении средств на эти цели. Речь в призыве шла о $57 млн. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в общей сложности поступило около 63 млн.

Девятая эпидемия

Это была уже девятая эпидемия БВВЭ в ДРК со времени обнаружения вируса в стране в 1976 году. Предыдущая вспышка произошла в 2017 году, тогда от вируса погибли восемь человек. БВВЭ вызывает сильный озноб и высокую температуру, судороги, тошноту и рвоту, кровотечение, в 60-90% случаев заканчивается смертельным исходом.

После обнаружения вируса Эболы в ДРК (тогда - Заире) вспышки заболевания регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д'Ивуаре. В результате эпидемии в Западной Африке в 2014-2016 годах вирусом заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли - более 11,3 тыс. Большинство жертв пришлось на Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.