В Ростовской области из-за птичьего гриппа уничтожили более 600 тыс. кур
Фото: РИА "ФедералПресс"
616 тыс. кур пришлось уничтожить в Ростовской области из-за вспышки птичьего гриппа, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«Вся птица выращивалась на Белокалитвинской птицефабрике», — следует из сообщения.
Помимо птицы, были уничтожены остатки кормов, мясопродукты и яйца, которые хранились на территории очага распространения заболевания.
В регионе также должны будут ликвидировать все поголовье пятого участка выращивания «Евродона», где был обнаружен птичий грипп.
Ранее в Ростовской области ввели карантин по птичьему гриппу на обоих производственных объектах — ООО «Евродон» и АО «Птицефабрика Белокалитвинская».
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