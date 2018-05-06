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Пациентка частной клиники умерла во время операции в Москве

РИАМО
Фото: РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки столичной частной клиники после операции, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Вечером 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть (пункт «в» части 2, статьи 238 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в клинике проведен обыск, изъята медицинская и иная интересующая следствие документация.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников частной медицинской клиники», – отмечается в материале.

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