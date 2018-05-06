В РФ создали уникальный препарат от гепатита B

В России разработали новые лекарственные препараты против гепатита В, они уничтожают вирус даже внутри клеток печени, полностью избавляя пациента от хронической формы болезни. Доклинические испытания лекарств начнутся в 2019 году. Если они пройдёт успешно, то лекарства через пять лет уже смогут назначать больным, пишет «Известия». На данный момент в мировой фармакологии есть только препараты, подавляющие вирус, но не убивающие его.

«До недавнего времени целевое разрушение генома вирусов было технически невыполнимо. Действие наших препаратов основано на новых видах нашумевших не так давно CRISPR/Cas9 систем», — рассказал о механизме воздействия на вирус заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

Он также отметил, сто на данном этапе исследований российские препараты показали безопасность их использования.

Гепатит В — это потенциально опасная для жизни инфекция печени, вызываемая вирусом, который представляет собой серьезную глобальную проблему здравоохранения. Он может вызывать хроническую инфекцию и подвергать людей высокому риску смерти от цирроза и рака печени. Вакцина против гепатита В имеется с 1982 года. Ее эффективность для предупреждения инфекции и развития хронической болезни, а также рака печени из-за гепатита В составляет 95%.

В июне Роспотребнадзор предупреждал о вспышке гепатита А в США.