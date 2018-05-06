Новый корпус Воронежского онкодиспансера включат в федеральный проект

На встрече в облправительстве 20 июля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посоветовала региону принять участие во всех восьми частях национального проекта «Здравоохрание».

Нацпроект включает восемь федеральных проектов по основополагающим направлениям. Это совершенствование первичной медико-санитарной медицинской помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, совершенствование системы профильного образования и кадров, развитие национальных медицинских исследовательских центров, цифровизация здравоохранения и развитие медицинского туризма и экспорта медицинских услуг.

«Мы считаем, что Воронежская область должна принять участие во всех восьми федеральных проектах национального проекта «Здравоохранение». По всем направлениям будут предприняты дополнительные серьезные шаги, и к 2021 году на территории области не останется населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи. Увеличится число профилактических осмотров, будут организованы центральные диспетчерские скорой помощи и санитарной авиации, и «плечо» доставки больных в экстренной ситуации при этом будет минимальным – не более «золотого часа», - сообщила министр здравоохранения РФ.

Кроме того, Вероника Скворцова озвучила планы по переоснащению первичных отделений и региональных сосудистых центров (появится дополнительное оборудование и возможность проводить экстренные операции) и детских поликлиник, а также затронула вопрос строительства нового хирургического корпуса Воронежского областного онкологического диспансера.

«Сейчас Воронежская область завершает подготовку проектно-сметной документации, и как только она будет завершена – объект будет включен в федеральный проект. Предстоит огромная работа. Мы видим, что в регионе чрезвычайно профессиональные медицинские специалисты, прекрасный медицинский вуз - есть все, чтобы мы могли успешно реализовать планы и вывести российскую и воронежскую медицину на новый качественный уровень», - подчеркнула Вероника Скворцова.