Компьютерную томографию связали с повышенным риском рака

Ученые из Нидерландов заявили, что компьютерная томография может быть связана с повышенной вероятностью развития онкологических заболеваний у детей и молодежи. Исследование опубликовано в журнале Journal of National Cancer Institute.

Компьютерная томография (КТ) применяется в медицине с 1970-х, ее используют для обследования пациентов с травмами головы, головными болями и предполагаемыми повреждениями сосудов. Под контролем КТ проводят некоторые медицинские манипуляции, например пункции. По словам авторов новой работы, в последние два десятилетия КТ применяют значительно чаще, чем раньше. Дозы облучения при обследовании этим методом выше, чем у других видов лучевой диагностики.

Исследователи изучили данные о 168 394 детях и подростках в возрасте до 18 лет, которые прошли одну или несколько процедур компьютерной томографии в нидерландских больницах в период с 1979 по 2012 год. При анализе учитывалось, у скольких пациентов впоследствии развились различные опухоли мозга или лейкемия (именно с ними существующие работы связывают наибольший риск при КТ) и сколько участников исследования умерло из-за этих заболеваний или по другим причинам.

Авторы работы пришли к выводу, что более высокие дозы излучения, полученные при процедурах КТ, увеличивали риск развития опухолей мозга, при этом связи между томографией и вероятностью лейкемии ученые не обнаружили. Заболеваемость различными типами рака мозга у детей, прошедших процедуру, оказалась в полтора раза выше, чем ожидали исследователи. У тех, кто получал наиболее высокие дозы радиации (более 120 mGy), относительный риск возрастал в 2—4 раза по сравнению с населением в целом.

По словам ученых, взаимосвязь между КТ и опухолями мозга необходимо изучить подробнее. Высокий риск может быть отчасти связан с тем, что детям с подозрением на онкологическое заболевание чаще проводят томографию, но полностью исключать опасность процедуры пока нельзя. Исследователи считают, что врачам следует направлять пациентов на КТ лишь в том случае, если нужные данные невозможно получить более щадящими методами.

Ранее исследователи предложили методику терапии опухолей мозга при помощи генетически модифицированной сальмонеллы.