Курс евро вырос до 74 рублей
Фото: РИАМО
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Курс евро к рублю в ходе торгов вырос на 0,9%, до 74 рублей, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз курс евро находился на уровне выше 74 рублей 9 июля текущего года.
Вас заинтересует
Вэйпы и никотиновые пластыри матерей убивают младенцев
Мозговой штурм. В Тюмени для нейрохирургов установили симулятор для обучения операциям
Ученые научились определять склероз до его появления
Опасности отпуска: море как источник инфекций
Вакцинацию против пневмококковой инфекции для людей старше 55 лет введут в 2020 году
В Новоузенском и Александрово-Гайском районах ликвидированы очаги бруцеллёза
Популярные вопросы
Изольда Иванова
Екатерина Генриховна
Настюшка Филиппова
Задайте ваш вопрос
Ульяна Семьянинова
Популярные темы
Задайте ваш вопрос