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Курс евро вырос до 74 рублей

ТАСС
Фото: РИАМО

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Курс евро к рублю в ходе торгов вырос на 0,9%, до 74 рублей, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро находился на уровне выше 74 рублей 9 июля текущего года.

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