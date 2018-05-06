Потребительский рынок Ростовской области не пострадает из-за вспышки птичьего гриппа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа на территории птицефабрики в Белокалитвинском районе Ростовской области не повлияет на потребительский рынок региона ввиду высокой конкуренции в отрасли. Об этом сообщила журналистам во вторник директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Ранее очаг птичьего гриппа был выявлен на территории птицефабрики "Белокалитвинская". Сообщалось, что эпизоотическим очагом была определена вся территория предприятия, угрожаемой зоной - вся площадь в радиусе 5 км (город Белая Калитва, хутор Верхний Попов, хутор Дороговский и поселок Сосны), зоной наблюдения - территория в радиусе 10 км. После инцидента на птицефабрике ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах и вакцинацию.

"На сегодняшний день у нас достаточно серьезно развита конкуренция, очень быстро продукция птицы может быть заменена. Абсолютно точно на потребительском рынке [региона] это не отразится, возможно, это отразится на каких-то системных поставках. У нас в России достаточно производителей, конкуренция остается высокой. Доля данного конкретного производителя она не столь значительна, чтобы повлиять на в целом общие показатели потребительского рынка", - сказала Теларова.

Птицефабрика "Белокалитвинская" - действующее птицеводческое градообразующее предприятие в Белокалитвинском районе Ростовской области. Оно работает с 1930 года.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.