 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Потребительский рынок Ростовской области не пострадает из-за вспышки птичьего гриппа

ТАСС
Фото: АиФ Ростов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа на территории птицефабрики в Белокалитвинском районе Ростовской области не повлияет на потребительский рынок региона ввиду высокой конкуренции в отрасли. Об этом сообщила журналистам во вторник директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Ранее очаг птичьего гриппа был выявлен на территории птицефабрики "Белокалитвинская". Сообщалось, что эпизоотическим очагом была определена вся территория предприятия, угрожаемой зоной - вся площадь в радиусе 5 км (город Белая Калитва, хутор Верхний Попов, хутор Дороговский и поселок Сосны), зоной наблюдения - территория в радиусе 10 км. После инцидента на птицефабрике ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах и вакцинацию.

"На сегодняшний день у нас достаточно серьезно развита конкуренция, очень быстро продукция птицы может быть заменена. Абсолютно точно на потребительском рынке [региона] это не отразится, возможно, это отразится на каких-то системных поставках. У нас в России достаточно производителей, конкуренция остается высокой. Доля данного конкретного производителя она не столь значительна, чтобы повлиять на в целом общие показатели потребительского рынка", - сказала Теларова.

Птицефабрика "Белокалитвинская" - действующее птицеводческое градообразующее предприятие в Белокалитвинском районе Ростовской области. Оно работает с 1930 года.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

Вас заинтересует
Ученые выяснили, какой продукт необходим для сохранения зрения
Как я борюсь с раком на протяжении 5 лет
В процессе лечения пациентов врачи-нейрохирурги ОКБ используют мессенджер
Способы бороться с повышенной потливостью
Российские льготники получат больше лекарств
Парфюм беременных влияет на мозг их детей
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
34
Отзывы
Читать дальше
Ульяна Семьянинова
Таблетки для того, чтобы забеременеть
3
Беременность
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
55
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
27
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
383 ответа
Беременность
100 вопросов
131 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
213 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
179 ответов
Дети
96 вопросов
147 ответов
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров