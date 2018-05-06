Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал пенсионные изменения

Так, комитет отметил необходимость комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения и продление трудоспособного периода жизни. Также надо повышать доступность социальных и медицинских услуг для пожилых. Предложено и увеличить список "досрочников" - а именно, предоставлять право на досрочную пенсию работникам отделений паллиативной помощи. Большая часть их пациентов с психиатрическими и онкологическими заболеваниями, указали члены комитета.

В целом комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект.

На вопросы депутатов отвечал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. В частности, в ходе обсуждения он отметил тревожный показатель по смертности мужчин в трудоспособном возрасте.

"Это позволяет сделать вывод, что нам нужно дополнительно вкладываться в профилактику профессиональных заболеваний. Этот раздел, как мы видим, получит как минимум отдельное направление", - сказал Пудов.

Напомним, что документ предполагает повышение нормативного пенсионного возраста для женщин - с 55 до 63 и для мужчин - с 60 до 65 лет. Изменения направлены на существенный рост пенсий.